Casaleggio non molla il M5S. Stati generali ancora in bilico (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Associazione Rousseau entra a gamba tesa negli Stati generali. Utilizza il Blog delle Stelle, che da statuto è «organo di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle», per diffondere un libretto sulla natura del M5S stesso. Si tratta di un testo che risponde alle critiche che la gran parte dei parlamentari rivolge alla struttura gestita da Davide Casaleggio e che indirizza il dibattito interno che condurrà agli Stati generali del 14 e 15 novembre. A COMINCIARE dal tema dell'organizzazione: «ll M5S … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

