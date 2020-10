Atalanta-Ajax 2-2: la Dea spreca, va sotto di due reti, non si scompone, rimonta. La doppietta di Zapata vale un buon punto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) spreca, va sotto, non si scompone, rimonta. Alla fine è un buon pareggio quello conquistato dall’Atalanta in casa contro l’Ajax. Per almeno due motivi: perché tiene a distanza di sicurezza i lancieri nel Gruppo D e perché arrivato dopo una prova di grande carattere. Certo, per capire quanto peserà il punto di ieri bisognerà vedere quanto i nerazzurri di Gasperini riusciranno a portar via dalla doppia sfida con il Liverpool. Insomma: serve un’impresa, ma la Dea ha le carte per farla. Fatto sta che dopo il 4-0 all’esordio in Champions contro il Midtjylland in Danimarca, l’Atalanta ha rischiato seriamente il ko. A salvarla – almeno nei numeri – è stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020), va, non si. Alla fine è unpareggio quello conquistato dall’in casa contro l’. Per almeno due motivi: perché tiene a distanza di sicurezza i lancieri nel Gruppo D e perché arrivato dopo una prova di grande carattere. Certo, per capire quanto peserà ildi ieri bisognerà vedere quanto i nerazzurri di Gasperini riusciranno a portar via dalla doppia sfida con il Liverpool. Insomma: serve un’impresa, ma la Dea ha le carte per farla. Fatto sta che dopo il 4-0 all’esordio in Champions contro il Midtjylland in Danimarca, l’ha rischiato seriamente il ko. A salvarla – almeno nei numeri – è stata la ...

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? ? ATALANTA – AJAX 2-2 Risultato finale ? ? rig. #Tadic (30’) ? #Traore (38') ? #Zapata (54')… - CorSport : Sasso contro il pullman dell'#Ajax prima della gara con l'Atalanta ?? - Gazzetta_it : #Champions L'#Ajax si illude con #Tadic e #Traorè, ma super #Zapata rialza l'Atalanta #AtalantaAjax - emiscouting : Pareggio per 2-2 in #AtalantaAjax. 14 tiri dell' #Atalanta, 13 dell' #Ajax. 7 tiri in porta per parte. Brava la squ… - JManiaSite : Ieri sera #Gravenberch osservato speciale della #Juventus: il giovane olandese gioca già con la personalità di un v… -