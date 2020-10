Roma | due indagati per l’incidente che causò la morte di Serena Greco

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020) La donna tornava a casa dalla sua famiglia, sulla via Nomentana il tragico scontro e ladi fatto avvenuta quasi sul colpo. Ora le indagini hanno aperto una nuova pista, con due. Via Nomentana (Leggo)aveva perso la vita a 38 anni sulla Via Nomentana, stava tornando a casa dalla sua famiglia, quando ad un incrocio, il suo scooter è stato colpito da un’auto, l’impatto violento non ha dato scampo alla povera donna, che è morta quasi sul colpo. Il trasporto al pronto soccorso ed il decesso all’arrivo. Niente da fare per, salernitana da anni nella capitale, impiegata stabilmente in un caf. Pochi minuti prima aveva chiamato suo marito, per avvisare che sarebbe tornata a casa entro pochi minuti, e che si trovava proprio sulla ...