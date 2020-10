Residenza in una seconda casa: perché non si può (Di martedì 27 ottobre 2020) Scegliere di dichiarare come luogo di Residenza una seconda casa per evitare di far fronte al pagamento dell’Imu, è una cosa che non si può fare. Solamente qualche giorno fa Immobiliare.it ha pubblicato un approfondimento nel suo blog a questo proposito, vediamo insieme perché facendo così si commette un reato. Quando si deve o non si deve pagare l’Imu Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente questo punto: dichiarando di risiedere in una seconda casa si commette reato e si è colpevoli di evasione fiscale. Il pagamento dell’Imu, infatti, non sussiste solamente nel caso in cui questo sia per il contribuente allo stesso tempo luogo di Residenza e dimora abituale. Ciò riguarda l’intero nucleo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Scegliere di dichiarare come luogo diunaper evitare di far fronte al pagamento dell’Imu, è una cosa che non si può fare. Solamente qualche giorno fa Immobiliare.it ha pubblicato un approfondimento nel suo blog a questo proposito, vediamo insieme perché facendo così si commette un reato. Quando si deve o non si deve pagare l’Imu Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente questo punto: dichiarando di risiedere in unasi commette reato e si è colpevoli di evasione fiscale. Il pagamento dell’Imu, infatti, non sussiste solamente nel caso in cui questo sia per il contribuente allo stesso tempo luogo die dimora abituale. Ciò riguarda l’intero nucleo ...

Ultime Notizie dalla rete : Residenza una Documenti per cambio residenza La Legge per Tutti In provincia il Covid uccide ancora: morta una donna di 83 anni

Il Covid uccide ancora: una donna massese di 83 anni positiva ... Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara ...

Reddito di Emergenza e contributo da 1000 euro per lavoratori, in arrivo il Decreto

720 euro per una coppia con due figli. REQUISITI PER RICHIEDERE IL REDDITO DI EMERGENZA I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono la residenza in Italia al momento della ...

