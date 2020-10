"Ore 19.30, mi arriva un messaggino di Conte". Perché Salvini è uscito dal Senato per protesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Sapete Perché ho lasciato l'aula del Senato". Matteo Salvini, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, descrive la giornata surreale vissuta in Parlamento. "In un momento come questo dove tutta l'Italia si preoccupa di lavoro, salute, scuola e si occupa di virus, martedì la Camera si occupava della legge sulla omotransfobia. Con tutto il rispetto per uomini, donne e chi si ritiene fluido, in questo momento il Parlamento deve occuparsi dell'epidemia". "Alle 19.30 - prosegue Salvini - io ero in Senato a votare gli emendamenti sulle norme europee, sull'agricoltura e il made in Italy e ci arrivano i messaggini sull'ennesimo annuncio di Conte. In quel momento sono uscito. Ragazzi, non siamo al Grande Fratello Vip". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Sapete; ho lasciato l'aula del". Matteo, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, descrive la giornata surreale vissuta in Parlamento. "In un momento come questo dove tutta l'Italia si preoccupa di lavoro, salute, scuola e si occupa di virus, martedì la Camera si occupava della legge sulla omotransfobia. Con tutto il rispetto per uomini, donne e chi si ritiene fluido, in questo momento il Parlamento deve occuparsi dell'epidemia". "Alle 19.30 - prosegue- io ero ina votare gli emendamenti sulle norme europee, sull'agricoltura e il made in Italy e cino i messaggini sull'ennesimo annuncio di. In quel momento sono. Ragazzi, non siamo al Grande Fratello Vip". ...

amnestyitalia : Un aquilone per Zaky arriva anche a Palermo. Appuntamento il #22ottobre alle ore 17.30 in Piazza Pretoria.… - Libero_official : 'Ore 19.30, mi arriva un messaggino di #Conte'. Perché #Salvini è uscito dal Senato per protesta #Fuoridalcoro… - sopesottona : dato che sto amando giulia, se questo tweet arriva a 15 like mi metto il layout dedicato a lei per 24 ore #ilcollegio - Recenserie : Dopo l'estate e prima dell'inverno, arriva l'autunno anche ad Osea. #HBO e @skyatlantic presentano un'esperienza on… - tripps42 : Cerca di fare esercizio fisico, basta anche fare 2 minuti di stretching del collo dopo 4 ore sedut? alla scrivania,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore arriva Arriva il nuovo Dpcm: CHIUSURA dei locali alle ore 18 IVG.it PS5, preorder nelle prime 12 ore superiori a quelli di PS4 nelle prime 12 settimane

I preorder di PS5 hanno superato nelle prime 12 ore quelli effettuati nelle prime dodici settimane per PS4, ha rivelato Jim Ryan in un'intervista.. I preorder di PS5 effettuati nelle prime 12 ore ...

HDblog 3 ore fa

I giochi sono ospitati e renderizzati nel cloud, con i video di gioco trasmessi in streaming live agli utenti con un ritardo minimo. In agosto Facebook ha incolpato le politiche di Apple… Leggi ...

I preorder di PS5 hanno superato nelle prime 12 ore quelli effettuati nelle prime dodici settimane per PS4, ha rivelato Jim Ryan in un'intervista.. I preorder di PS5 effettuati nelle prime 12 ore ...I giochi sono ospitati e renderizzati nel cloud, con i video di gioco trasmessi in streaming live agli utenti con un ritardo minimo. In agosto Facebook ha incolpato le politiche di Apple… Leggi ...