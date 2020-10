Michael Keaton: "Donald Trump? Non possiamo sopravvivere ad altri 4 anni con lui" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Michael Keaton si è rivolto agli elettori della "sua" Pennsylvania, suggerendogli di votare Joe Biden perché l'America "non sopravvivrebbe ad altri 4 anni di Trump". Michael Keaton è il protagonista di uno spot attraverso cui invita gli abitanti della Pennsylvania a votare per Joe Biden. L'attore ha dichiarato che l'America non sopravvivrebbe ad altri 4 anni di Donald Trump ed ha puntato il dito contro il tycoon per la sua gestione dell'emergenza sanitaria. Quando mancano pochi giorni all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, anche Michael Keaton ha scelto di aggiungersi al gruppo di celebrità che hanno espresso pubblicamente il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si è rivolto agli elettori della "sua" Pennsylvania, suggerendogli di votare Joe Biden perché l'America "non sopravvivrebbe addi".è il protagonista di uno spot attraverso cui invita gli abitanti della Pennsylvania a votare per Joe Biden. L'attore ha dichiarato che l'America non sopravvivrebbe addied ha puntato il dito contro il tycoon per la sua gestione dell'emergenza sanitaria. Quando mancano pochi giorni all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ancheha scelto di aggiungersi al gruppo di celebrità che hanno espresso pubblicamente il ...

IlCineocchio : #MichaelKeaton su #Batman (1989): “#JackNicholson mi rese nervoso sul set” - BlobVideoludico : Parola di Michael Keaton nei panni del protagonista. - spookyeskeleton : Michael Keaton? Solo aparece como 4 minutos no mamen jajsjsjsjsj - kristedly : @ventunopiloti no ma poi vorrei davvero capire il senso di michael keaton che era lì per due secondi contati di fil… - nikc_is_sad : Michael Keaton is in two scenes fhdjsksdhska -