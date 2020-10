“Lockdown in Lombardia? Non ci sono le condizioni”. Fontana smentisce i media catastrofisti (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott – “Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown“. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana respinge gli allarmismi crearti ad arte dai media filogovernativi, secondo cui Milano andrebbe chiusa del tutto. Questo pomeriggio alle 17, Fontana avrà un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione, ma a tutt’oggi – chiarisce – non ci sono le condizioni per chiudere i confini regionali. Le restrizioni anti-contagio in vigore saranno “ribadite” in una nuova ordinanza attesa in giornata, necessaria semplicemente per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott – “Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown“. Il presidente della RegioneAttiliorespinge gli allarmismi crearti ad arte daifilogovernativi, secondo cui Milano andrebbe chiusa del tutto. Questo pomeriggio alle 17,avrà un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione, ma a tutt’oggi – chiarisce – non cile condizioni per chiudere i confini regionali. Le restrizioni anti-contagio in vigore saranno “ribadite” in una nuova ordinanza attesa in giornata, necessaria semplicemente per ...

RaiNews : #Coronavirus, Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Milano e #Napoli'. Governatore #Lombardia #Fontana: 'Escludo ch… - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - marco_m_ : RT @MiTomorrow: Dai ristoratori a Palazzo Marino agli ambulanti a Palazzo Lombardia: un’altra giornata di proteste da parte delle categorie… - GambaMauro : RT @Cartabellotta: Esagerano i medici o minimizzano i politici? #Fontana: non ci sono condizioni per #lockdown #COVID19 #Lombardia https… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lockdown Lombardia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera