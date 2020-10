Lo smog aumenta i morti per Covid del 15%

Leggi su panorama

(Di martedì 27 ottobre 2020) Uno studio pubblicato su Cardiovascular Research stima per la prima volta quanto la presenza di inquinamento nell'aria fare il numero delleda coronavirus. Se l'aria non fosse inquinata, secondo lo studio, avremmo il 15 per cento diin meno da-19 in tutto il mondo. Ci sono comunque differenze da continente a continente: in Europa quella percentuale sale al 19 per cento, in Nord America al 17 per cento e nell'est dell'Asia al 27 per cento. Dallo studio si desume anche che se ci concentrassimo in un'area molto inquinata rispetto al resto del continente, come la Pianura Padana, che ha mediamente valori di polveri sottili molto alti, vedremmo percentuali ancora più alte. Secondo le percentuali fornite per il nostro Paese, e secondo il numero diraggiunto attualmente, ...