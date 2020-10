La testimonianza di un imprenditore | “Il governo ci sta uccidendo ma noi questa volta non staremo in silenzio”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 27 ottobre 2020) di David Lisetti. Con l’ultimo DPCM, ilha obbligato il settore Horeca (Hotellerie, Restaurant, Catering), quello dell’intrattenimento e quello del fitness a una serie di pesanti restrizioni che porteranno all’azzeramento delle entrate o comunque a una riduzione tale da non compensare, in molti, neanche i costi operativi di gestione. Chiaramente lo stop dei tre settori sopra menzionati (che valgono cumulativamente l’8,5 per cento del PIL nazionale) andranno a diminuire i consumi anche nei settori economici pertinenti in tutto il commercio al dettaglio. Nella presentazione in diretta nazionale di domenica pomeriggio, il presidente Conte ha affermato che a fronte di questo improvviso stop saranno erogati dei “ristori” adeguati e sufficienti per sopperire ai mancati introiti generati dalla chiusura delle ...