Infortunio Rebic – Il croato torna ad allenarsi in gruppo

(Di martedì 27 ottobre 2020)– Buone notizie in casa Milan per Ante: l’attaccanteto adindopo il via libera avuto dagli ortopedici stamattina dopo la lastra di controllo. L’attaccantequindi a svolgere la preparazione insieme ai suoi compagni a un mese esatto di distanza dall’accusato a Crotone, e tornerà ad essere una alternativa importante nelle mani di Pioli, che in questa settimana deve affrontare la partita di Europa League giovedì e poi la trasferta contro l’Udinese.– IladinDa ...

Il processo di crescita continua, nonostante la frenata con la Roma. Il tecnico ha idee ambiziose da sviluppare per continuare ad avere una squadra protagonista in Italia e in Europa ...Da centrocampo in su, al netto delle ottime qualità di Brahim Diaz, Calhanoglu sembra un altro calciatore, Rebic ha sempre fatto bene sfruttando ... Non tanto per eventuali infortuni, bensì per il ...