Gli immigrati e i centri sociali. Ecco chi c'è dietro i saccheggi (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Le violenze nelle città d'Italia. A Torino 10 arresti. A Milano 28 persone fermate. Tra i violenti molti extracomunitari: arrestati due egiziani con la refurtiva di Gucci C’era anche l’estrema destra in piazza ieri, certo. C’erano gli ultras. Ma non solo loro. E non sono i “neofascisti a speculare sulla paura della crisi” come titola Repubblica o ribadisce Gad Lerner. Gli scontri di ieri, a sentire chi in piazza c’era in tenuta antisommossa, sono stati animati da tifosi, antagonisti e anche “giovani extracomunitari”. Due egiziani, un maggiorenne e un minorenne,come rivela una fonte al Giornale.it, a Torino sono stati arrestati “con la roba rubata da Gucci”. A Torino che le proteste i Dpcm sarebbero finite male era annunciato. Già da domenica online circolavano appelli a ritrovarsi in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Le violenze nelle città d'Italia. A Torino 10 arresti. A Milano 28 persone fermate. Tra i violenti molti extracomunitari: arrestati due egiziani con la refurtiva di Gucci C’era anche l’estrema destra in piazza ieri, certo. C’erano gli ultras. Ma non solo loro. E non sono i “neofascisti a speculare sulla paura della crisi” come titola Repubblica o ribadisce Gad Lerner. Gli scontri di ieri, a sentire chi in piazza c’era in tenuta antisommossa, sono stati animati da tifosi, antagonisti e anche “giovani extracomunitari”. Due egiziani, un maggiorenne e un minorenne,come rivela una fonte al Giornale.it, a Torino sono stati arrestati “con la roba rubata da Gucci”. A Torino che le proteste i Dpcm sarebbero finite male era annunciato. Già da domenica online circolavano appelli a ritrovarsi in ...

Gli immigrati e i centri sociali. Ecco chi c'è dietro i saccheggi

Tante Americhe alle urne

Voteranno i nativi americani e gli immigrati ora residenti. Andranno alle urne i cospirativisti, i suprematisti bianchi e i supporter di sinistra di Bernie Sanders. Si presenteranno ai seggi i ...

