Gli aiuti del governo a chi è costretto a fermarsi Ecco la bozza definitiva del Decreto Ristori

(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Ristoranti, cinema, piscine e palestre. Ma anche parchi divertimento, sale giochi, palestre e sale bingo, ostelli e rifugi di montagna. Attorno alle 17.15 le agenzie stampa hanno battuto la notizia che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al. Con questo documento sono stati decisi gliper sostenere tutti gli esercizi commerciali che dovranno limitare, o cessare, la loro attività dopo la pubblicazione dell’ultimo Dpcm con le norme per arginare l’epidemia di Coronavirus. Qui sotto pubblichiamo ladel documento, aggiornata alle ore 16. Il testo delLeggi anche: Approvato il...

M5S_Europa : Le #misure più stringenti hanno rappresentato una scelta sofferta e difficile, ma che hanno lo scopo di tutelarci.… - fattoquotidiano : Nel Consiglio dei ministri di oggi previsti crediti, Cig e bonus per le attività [di Patrizia De Rubertis]… - NicolaPorro : Spagna e Portogallo rifiutano i prestiti, la Francia ci riflette e pure Gualtieri tentenna. Nessuno si fida del… - GiovanniMario12 : RT @agorarai: Gli aiuti per le attività danneggiate dalle chiusure #agorarai - GinottoG8 : RT @MinistroEconom1: Il Governo ammette che c'è stato qualche ritardo ma si procederà a breve con gli aiuti agli Imprenditori danneggiati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli aiuti

Sperare nel vaccino anti Covid, in questo momento, non è la soluzione migliore, non fosse altro per una questione di tempo. A spiegarlo al Corriere della Sera, la virologa ...ROMA (ITALPRESS) – E’ durato poco meno di un’ora il Consiglio dei ministri nel quale è stato approvato il Dl ristori, il pacchetto di aiuti per le categorie colpite ... o a tempo determinato) nonchè ...