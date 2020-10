Gf Vip | concorrente positivo al Covid | ecco chi è

Leggi su howtodofor

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera il Grande Fratello Vip 5 ha visto un colpo di scena inaspettato: Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi non sono entrati nella casa. Il motivo sarebbe il presunto contagio da-19 di una delle tre new entry. Oggi le indiscrezioni cominciano a girare e, secondo quanto riportato da biccy.it, sarebbe Selvaggia Roma ad essere risultata positiva, da quello che si apprende non al tampone ma al test rapido (che può dare risultati meno precisi). I tre vipponi avrebbero trascorso l’isolamento pre-entrata nello stesso albergo, per questo motivo, dunque, ieri si è deciso di evitare che qualcuno di loro entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 5. (Continua..) Pare comunque che venerdì i vipponi che risulteranno negativi ai tamponi potranno entrare in ...