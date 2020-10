GF Vip 5, Tommaso Zorzi cacciato dal Confessionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, quella di lunedì scorso, è successo di tutto. Ma l’episodio più eclatante è quello che ha visto coinvolto Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, infatti, si era recato in Confessionale per sfogarsi un po’, e ne è uscito a dir poco devastato. Ha spiegato così alle amiche Stefania Orlando e Guenda Goria di essere stato letteralmente cacciato dagli autori quando questi hanno capito che non era lì per le sue solite battutine sarcastiche, né per parlare delle dinamiche del gioco, ma solo per sfogarsi visto che non stava bene. Alle amiche, Zorzi ha raccontato di essersi sentito trattato come una “put**na” che viene messa sull’ascensore dopo il rapporto perché ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, quella di lunedì scorso, è successo di tutto. Ma l’episodio più eclatante è quello che ha visto coinvolto. L’influencer milanese, infatti, si era recato inper sfogarsi un po’, e ne è uscito a dir poco devastato. Ha spiegato così alle amiche Stefania Orlando e Guenda Goria di essere stato letteralmentedagli autori quando questi hanno capito che non era lì per le sue solite battutine sarcastiche, né per parlare delle dinamiche del gioco, ma solo per sfogarsi visto che non stava bene. Alle amiche,ha raccontato di essersi sentito trattato come una “put**na” che viene messa sull’ascensore dopo il rapporto perché ...

