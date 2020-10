Gerry Scotti: “Se non ci fosse il covid avrei pensato a una febbriciattola, sono fortunato. Prima o poi tocca a tutti, forza” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il covid-19. sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, con questo post Gerry Scotti ha annunciato su Instagram la sua positività al virus. Una pioggia di messaggi di sostegno e affetto per uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo. “Sto abbastanza bene e la Prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di covid. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io. Purtroppo temo che Prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19.a casa, sotto controllo medico. Grazie aper l’affetto e l’interessamento”, con questo postha annunciato su Instagram la sua positività al virus. Una pioggia di messaggi di sostegno e affetto per uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo. “Sto abbastanza bene e lacosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momentomalati di. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quantovicino a voi, me lopreso pure io. Purtroppo temo cheo poi ce lo dovremo fare, anche se ...

