Covid in Lombardia, 'pronto soccorso al collasso: serve lockdown' (Di martedì 27 ottobre 2020) 'Chiediamo di applicare, subito, le misure più restrittive di contenimento della diffusione del virus nella società, su tutto il territorio regionale, o almeno nelle aree più a rischio, come Milano, ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) 'Chiediamo di applicare, subito, le misure più restrittive di contenimento della diffusione del virus nella società, su tutto il territorio regionale, o almeno nelle aree più a rischio, come Milano, ...

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - RegLombardia : #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondime… - RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - scch63 : @fdragoni @SoniaLaVera Il piccolo ospedale accreditato fove lavoro è stato selezionato dalla regione ad aprire ai c… - FloraPiachica : RT @P_M_1960: #Report Per chi non avesse visto la puntata di ieri può leggere e vedere qui sotto i video della puntata del 26 ottobre. Si… -