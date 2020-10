Covid: assistente positivo, Maradona messo in isolamento (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 27 OTT - Venerdì Diego Armando Maradona compie 60 anni, ma rischia di non poterli festeggiare. Infatti l'ex 'Pibe de Oro', e attuale allenatore del Gimnasia y Esgrima di La Plata,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 27 OTT - Venerdì Diego Armandocompie 60 anni, ma rischia di non poterli festeggiare. Infatti l'ex 'Pibe de Oro', e attuale allenatore del Gimnasia y Esgrima di La Plata,...

