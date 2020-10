Covid | 21 994 contagi e 221 morti Brusaferro | “Più sintomatici e ricoveri Terapie intensive a rischio”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sono appena sotto i 22mila i nuovi casi dida coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Si attestano, infatti, a 21.994 a fronte dei 17.012 ieri. Cresce sensibilmente anche il numero di: ieri sono stati 141, oggi 221. Il totale dei decessinel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza arriva così a 37.700. È quanto emerge dal bollettinodi oggi. Crescono iin terapia intensiva Oltre ai, anche il numero di tamponi nelle ultime 24 ore è superiore a quello di ieri: 174mila a fronte di oltre 124mila. I ricoverati con sintomi sono aumentati di quasi mille unità: 958 in più, con una crescita che non si discosta molto da quella di ieri quando erano stati 991 in più rispetto al giorno ...

Per questo i giovani dovrebbero essere particolarmente attenti a proteggerli». «L'incidenza di Covid sta crescendo e il Paese è coinvolto in tutte le sue regioni, in alcune delle quali l'incidenza di ...(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Nuovi record per contagi e vittime da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 (quasi 5 mila più di ieri) a fronte di 174.398 tamponi (quasi 50 mila ...