Catalfo | “Cig per altre 6 settimane | stop ai licenziamenti fino a gennaio”

Nunzia Catalfo, ministra del lavoro e delle politiche sociali, ha annunciato altre 6 settimane di cassa integrazione ed uno stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio "Garantiamo ulteriori 6 settimane di cassa integrazione Covid-19", questo è quanto affermato dalla ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Saranno utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio del 2021.

