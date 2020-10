Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 27 ottobre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Fuori dal Coro, puntata martedì 27 ottobre 2020: ospiti, Anticipazioni e servizi Mario Giordano questa sera intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini e insieme affronteranno gli argomenti di più stretta attualità politica, economica e sociale, soprattutto dopo l’entrata in vigore delle nuove misure restringenti varate dal Governo. Ci sarà anche l’intervento del Prof. Massimo Galli per un focus sulla situazione sanitaria, tra incertezze e polemiche. Ampio spazio verrà dedicato alle conseguenze economiche e sociali sui cittadini. “Le misure ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.dal, puntata martedì 27 ottobre 2020:e servizi Mario Giordano questa serarà il leader della Lega Matteo Salvini e insieme affronteranno gli argomenti di più stretta attualità politica, economica e sociale, soprattutto dopo l’entrata in vigore delle nuove misure restringenti varate dal Governo. Ci sarà anche l’intervento del Prof. Massimo Galli per un focus sulla situazione sanitaria, tra incertezze e polemiche. Ampio spazio verrà dedicato alle conseguenze economiche e sociali sui cittadini. “Le misure ...

