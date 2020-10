Acea, via libera a piano al 2024. Gola: “Target al rialzo. Spinta da rinnovabili” (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione di Acea al nuovo piano industriale 2020-24, che prevede: crescita media annua dell’EBITDA pari a circa il 7%, 1,3 miliardi di Euro al 2022 e 1,4 miliardi di Euro al 2024 con un incremento complessivo a fine piano del 38%. 4,7 miliardi di Euro di investimenti nel periodo 2020-2024, in crescita di circa 700 milioni di Euro rispetto al piano precedente. Evoluzione equilibrata in arco piano del rapporto PFN/EBITDA, pari a 3x e del rapporto PFN/RAB pari a 0,7x nel 2024. Dividendi per 860 mln di Euro nel periodo 2020-2024, in crescita rispetto al piano precedente. In Acea la crescita e la creazione di valore sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Viadal Consiglio di Amministrazione dial nuovoindustriale 2020-24, che prevede: crescita media annua dell’EBITDA pari a circa il 7%, 1,3 miliardi di Euro al 2022 e 1,4 miliardi di Euro alcon un incremento complessivo a finedel 38%. 4,7 miliardi di Euro di investimenti nel periodo 2020-, in crescita di circa 700 milioni di Euro rispetto alprecedente. Evoluzione equilibrata in arcodel rapporto PFN/EBITDA, pari a 3x e del rapporto PFN/RAB pari a 0,7x nel. Dividendi per 860 mln di Euro nel periodo 2020-, in crescita rispetto alprecedente. Inla crescita e la creazione di valore sono ...

Il nuovo Piano industriale 2020-24 di Acea, approvato dal cda della società, prevede investimenti complessivi pari a 4,7 mld di euro, con un incremento di circa 700 mln di euro rispetto al piano ...

