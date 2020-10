Acea | piano 2020 2024 | investimenti +700 mln a 4 | 7 mld

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) -complessivi di gruppo pari a 4,7 miliardi di euro, con un incremento di circa 700 milioni di euro rispetto alprecedente, di cui 4,3 miliardi riferiti adindustriali, oltre l'80% in business regolati, e 0,4 miliardi riferiti ad operazioni di Merger Acquisition (M&A). E' quanto previsto dalindustrialedi, approvato dal cda presieduto da Michaela Castelli. Una importante spinta sarà data anche all'innovazione dove in arco, si legge in una nota, sono previstiper 615 milioni di euro su iniziative selezionate che riguarderanno principalmente la digitalizzazione e la creazione di sistemi di gestione intelligente delle Reti e dei ...

