Uomini e Donne, Michele umilia Roberta: "Il tuo sedere sembra una portaerei" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne di venerdì 23 ottobre 2020 si è parlato molto di Michele Dentice, cavaliere campano sempre più corteggiato sia per gli irresistibili occhi azzurri che per il fisico scolpito. Serena, che è uscita con lui, l'ha baciato ma poi si è arrabbiata perché lui sembra voler baciare tutte e passare dall'una all'altra senza problemi, si è vendicata e ha fatto ascoltare alla redazione un audio nel quale le parlava male delle altre sue corteggiatrici, nonché delle Donne con cui è uscito finora. In particolare, di Roberta Di Padua diceva che ha un sedere che sembra una portaerei. La dama ci è rimasta malissimo, ma quando Maria ...

