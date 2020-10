Toti: “Le rivolte? Aiuti lenti in lockdown, ora c’è sfiducia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) GENOVA – “Paghiamo lo scotto di aiuti che nella prima fase di questa pandemia sono arrivati lentamente, talvolta male e con molte tribolazioni da parte delle aziende. Tutto ha marciato molto lento: oggi si promettono aiuti immediati sull’Iban, ma è evidente che, finché non arriveranno, vi è una sfiducia complessiva sul sistema e sulla sua capacità di reazione”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘Uno mattina’ su Rai Uno, commentando i disordini di Napoli e Roma. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) GENOVA – “Paghiamo lo scotto di aiuti che nella prima fase di questa pandemia sono arrivati lentamente, talvolta male e con molte tribolazioni da parte delle aziende. Tutto ha marciato molto lento: oggi si promettono aiuti immediati sull’Iban, ma è evidente che, finché non arriveranno, vi è una sfiducia complessiva sul sistema e sulla sua capacità di reazione”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘Uno mattina’ su Rai Uno, commentando i disordini di Napoli e Roma.

