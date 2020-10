Si perdono durante un’escursione | 28enne di Ardea e 31enne di Pomezia salvati dai carabinieri

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Hanno perso l’orientamento, colti dalle tenebre calate all’improvviso nel bosco. E’ successo ieri pomeriggio nell’area tra Carpineto Romano e Segni Monte Semprelisa, dove intorno alle 23:00 ihanno ritrovato, sani e salvi, una ragazza di 28 anni die di undiche si erano persi ormai di tre ore. I due giovani erano partiti per l’escursione alle 10 da Pian dellla Faggeta. Tutto era andato bene fino al pomeriggio, ma ad un certo punto hanno perso l’orientamento e non sono più riusciti a tornare indietro. Alle 19:15 e hanno dato l’allarme al 112, senza però riuscire a indicare dove fossero esattamente. I militari sono quindi intervenuti insieme al personale alpino-speleologico. Dopo alcune ore di ricerca i giovani sono stati ...

