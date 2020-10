Roma, proteste in tutta la città contro il nuovo DPCM: ‘Così ci fate morire’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono proteste pacifiche, spontanee, nate attraverso tam tam che corrono sui social, attraverso comitati di quartiere, associazioni di categoria. Questa volta non si canta sui balconi: stavolta si scende in piazza per manifestare il malcontento, perché le restrizioni contenute nell’ennesimo decreto vanno a colpire categorie già allo stremo economicamente. “Non ce la facciamo più, stavamo provando a riprenderci, questo altro sacrificio che ci viene richiesto è in realtà una condanna a morte: è come se ci venisse chiesto di chiudere definitivamente, è l’anticamera del fallimento”, dichiara uno dei manifestanti. Sono un po’ ovunque, da Centocelle a Trastevere. Ieri hanno manifestato a Ostia. E nei prossimi giorni si replica. A testimonianza di una delle proteste di ieri, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sonopacifiche, spontanee, nate attraverso tam tam che corrono sui social, attraverso comitati di quartiere, associazioni di categoria. Questa volta non si canta sui balconi: stavolta si scende in piazza per manifestare il malcontento, perché le restrizioni contenute nell’ennesimo decreto vanno a colpire categorie già allo stremo economicamente. “Non ce la facciamo più, stavamo provando a riprenderci, questo altro sacrificio che ci viene richiesto è in realtà una condanna a morte: è come se ci venisse chiesto di chiudere definitivamente, è l’anticamera del fallimento”, dichiara uno dei manifestanti. Sono un po’ ovunque, da Centocelle a Trastevere. Ieri hanno manifestato a Ostia. E nei prossimi giorni si replica. A testimonianza di una delledi ieri, la ...

NicolaPorro : ?? Il metodo #casalino, le proteste a Napoli e a Roma, la follia di Hamilton. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del… - fattoquotidiano : Proteste contro il coprifuoco a Roma, uno degli arrestati è un noto ultras della Lazio. Si valutano connessioni con… - fanpage : Proteste contro il #lockdown anche a Roma, gli imprenditori scendono in piazza - teresit67936047 : Chiusure anti covid: proteste in piazza a Roma, Milano e Napoli - Calcioindir3tta : Rigore per la Roma. Fallo di Bennacer su Pedro. Ammonito Leao per proteste. #MilanRoma -