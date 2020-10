Rai3 trova Le Parole (giuste) per Dirlo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Noemi Gherrero Il legame tra la lingua italiana e il piccolo schermo ha radici antiche, basti pensare a Non è mai Troppo Tardi, programma degli anni ‘60 nel quale Alberto Manzi insegnava agli italiani a leggere e a scrivere. Più di recente, a dare nozioni e chiarimenti in tv ci ha pensato il professor Francesco Sabatini nel suo Pronto Soccorso Linguistico a Uno Mattina in Famiglia, ma dalla scorsa settimana nella domenica mattina di Rai 3 ci sono Leper. Il programma, trasmesso a partire dalle 10.20, affronta a tutto tondo il rapporto degli italiani con la propria lingua, le commistioni con quelle straniere, gli errori più frequenti e l’introduzione di neologismi nel vocabolario. Il tutto, che sulla carta potrebbe sembrare sì interessante ma anche un po’ noioso, diventa godibile per merito di ...