Raggi | riciclate 140mila bottiglie in un mese in stazioni metro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “+Ricicli+Viaggi. In unoltredi plasticanelle macchinette ‘mangiaplastica’ delle. Continua ad aumentare l’adesione all’iniziativa che abbiamo rilanciato a settembre con la riattivazione dei dispositivi. In media, negli otto ecocompattatori presenti in citta’, vengono conferite 6.000al giorno. Un bel risultato per questo progetto”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Per ognitta riciclata si ottengono 5 centesimi di ecobonus accumulabili sul portafoglio virtuale delle App MyCicero, TabNet Tabaccaio in Rete o TicketAppy, partner del progetto, da utilizzare per l’acquisto dei ...