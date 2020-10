Nuovo dpcm, la disperazione di un ristoratore: 'Questa è la mazzata finale' (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Oderzo, nel Trevigiano 26 ottobre 2020 08:43 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli Facebook 1 di 1 leggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Oderzo, nel Trevigiano 26 ottobre 2020 08:43 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli Facebook 1 di 1 leggi ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - ilconteamar : RT @salvatore1953: Una domanda da un milione di dollari: MA A BEPPE GRILLO PIACE IL NUOVO DPCM? Lo avete sentito ultimamente? - Monia_Podda : @Corriere prima di scrivere che all'Università NON CAMBIERA' niente col nuovo #Dpcm per il #COVID19 informatevi e n… -