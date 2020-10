Nuovo DPCM, Gualtieri: “Indennizzi entro metà novembre” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La presentazione del Nuovo DPCM, entrato in vigore dalla mezzanotte di oggi, ha lasciato tutti a bocca aperta e gli interrogativi di fronte ad una serie di misure all’apparenza poco sensate sono molteplici. Attività come palestre e piscine, nella maggior parte dei casi adeguatesi alla situazione in corso tra mille precauzioni, restano chiuse e lo stesso vale per cinema e teatri. I ristoranti, luoghi in cui con altrettanta attenzione si sono sempre rispettate le misure anti-COVID fin dalla fine del lockdown, sono costretti a chiudere alle 18. All’annuncio delle nuove misure, in vigore fino al 24 novembre prossimo, è seguita la promessa del premier Conte: le categorie più colpite da queste misure riceveranno prestissimo aiuti da parte dello Stato, già entro il mese di dicembre. I chiarimenti del ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La presentazione del, entrato in vigore dalla mezzanotte di oggi, ha lasciato tutti a bocca aperta e gli interrogativi di fronte ad una serie di misure all’apparenza poco sensate sono molteplici. Attività come palestre e piscine, nella maggior parte dei casi adeguatesi alla situazione in corso tra mille precauzioni, restano chiuse e lo stesso vale per cinema e teatri. I ristoranti, luoghi in cui con altrettanta attenzione si sono sempre rispettate le misure anti-COVID fin dalla fine del lockdown, sono costretti a chiudere alle 18. All’annuncio delle nuove misure, in vigore fino al 24 novembre prossimo, è seguita la promessa del premier Conte: le categorie più colpite da queste misure riceveranno prestissimo aiuti da parte dello Stato, giàil mese di dicembre. I chiarimenti del ...

