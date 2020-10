Nuovi casi di Covid tra i vip: contagiati Picone e Marracash - (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Dopo Gerry Scotti e Lillo Petrolo altri due volti noti dello spettacolo si aggiungono alla lista dei contagiati da coronavirus Prosegue a ritmo costante la scia di contagi da Covid-19 tra i personaggi noti. All'elenco dei positivi si aggiungono i nomi del comico e presentatore Valentino Picone, del duo Ficarra e Picone, e del rapper Marracash. La positività del comico palermitano è stata resa nota dalla produzione di Striscia La notizia, che staserà andrà in onda con cambio di conduttore. A parlare del contagio del cantante è stato invece direttamente Marracash attraverso il suo profilo Instagram. Mentre la curva dei contagi oggi ha subito una leggera flessione, il mondo dello spettacolo è travolto da un vero e proprio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Dopo Gerry Scotti e Lillo Petrolo altri due volti noti dello spettacolo si aggiungono alla lista deida coronavirus Prosegue a ritmo costante la scia di contagi da-19 tra i personaggi noti. All'elenco dei positivi si aggiungono i nomi del comico e presentatore Valentino, del duo Ficarra e, e del rapper. La positività del comico palermitano è stata resa nota dalla produzione di Striscia La notizia, che staserà andrà in onda con cambio di conduttore. A parlare del contagio del cantante è stato invece direttamenteattraverso il suo profilo Instagram. Mentre la curva dei contagi oggi ha subito una leggera flessione, il mondo dello spettacolo è travolto da un vero e proprio ...

