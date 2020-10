MotoGp, Ezpeleta: "Gare Valencia e Portimão fin qui confermate" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - " Le ultime Gare restano quelle in programma a Valencia e Portimão e al momento non abbiamo ricevuto alcuna osservazione a riguardo ". Così Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - " Le ultimerestano quelle in programma ae Portimão e al momento non abbiamo ricevuto alcuna osservazione a riguardo ". Così Carmelo, numero uno della Dorna, ha ...

dianatamantini : MOTOGP - Il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta esclude cambi di calendario per il momento. 'Abbiamo tutto sotto controllo,… - corsedimoto : MOTOGP - Il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta esclude cambi di calendario per il momento. 'Abbiamo tutto sotto controllo,… - lucabucceri : RT @Sport_Mediaset: #MotoGP, #Ezpeleta conferma che non ci sono problemi per la doppia a Valencia: 'Andiamo avanti, in contatto con le auto… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Ezpeleta conferma i prossimi GP: 'Nessun problema, si va avanti' #AlcanizGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP ht… - FormulaPassion : #MotoGP | #Ezpeleta ha confermato che le ultime tre tappe della stagione 2020 a #Valencia e #Portimao verranno rego… -