Mini-polmoni artificiali per capire come nasce l' infezione da Covid-19

AGI - Minuscoli polmoni artificiali cresciuti in laboratorio a partire da cellule staminali adulte hanno permesso agli scienziati di osservare come il coronavirus li infetta. Almeno questo è quanto riportato da due gruppi di ricerca, una della Duke University e un altro della Cambridge University, in due studi indipendenti e separati pubblicati sulla rivista Cell Stem Cells. I "Mini-polmoni" mimano le minuscole sacche d'aria che assorbono l'ossigeno che respiriamo, note per essere il luogo in cui si verificano i più gravi danni ai polmoni causati dal virus. Poter accedere a questi modelli per testare la diffusione di Sars-CoV-2, il virus responsabile di Covid-19, permetterà ai ricercatori di testare anche potenziali farmaci e ...

I modelli 3D sono stati creati a partire da cellule staminali e consentiranno di testare potenziali farmaci e capire perché alcune persone sviluppano forme più gravi della malattia ...

