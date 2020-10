Milan Roma, Carles Perez indisponibile per una tonsillite (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tegola dell’ultimo minuto per Paulo Fonseca: Carles Perez non sarà a disposizione del tecnico per il match contro il Milan Tegola dell’ultimo momento per Paulo Fonseca. Come riporta Il Corriere dello Sport Carles Perez non sarà a disposizione del tecnico per il match di questa sera a San Siro contro il Milan. L’attaccante spagnolo questa mattina alle 10.30 non è partito con la squadra da Fiumicino per il capoluogo lombardo per una tonsillite. Fonseca dovrà fare a meno di un altro attaccante e potrà quindi contare solamente sui titolari Pedro, Mkhitaryan e Dzeko e delle due riserve Borja Mayoral e Providence (della Primavera). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tegola dell’ultimo minuto per Paulo Fonseca:non sarà a disposizione del tecnico per il match contro ilTegola dell’ultimo momento per Paulo Fonseca. Come riporta Il Corriere dello Sportnon sarà a disposizione del tecnico per il match di questa sera a San Siro contro il. L’attaccante spagnolo questa mattina alle 10.30 non è partito con la squadra da Fiumicino per il capoluogo lombardo per una. Fonseca dovrà fare a meno di un altro attaccante e potrà quindi contare solamente sui titolari Pedro, Mkhitaryan e Dzeko e delle due riserve Borja Mayoral e Providence (della Primavera). Leggi su Calcionews24.com

