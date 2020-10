Michelle Hunziker lancia un appello dai social: “Non bisogna morire di fame” (Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ore, dopo la firma del nuovo decreto entrato in vigore il 26 ottobre 2020, sono state tantissime le persone che sui social hanno detto la loro. Dalla gente comune stanca di queste decisioni del Governo, a quella che invece spera che con queste restrizioni si possa in qualche modo arginare il contagio. E poi ci sono i lavoratori, ci sono tutte le persone che rischiano di veder collassare la propria attività. A queste persone si rivolge oggi Michelle Hunziker, un altro personaggio del mondo dello spettacolo che in queste ore ha fatto sentire la sua voce. LE PAROLE DI Michelle Hunziker SUI social Ed ecco il messaggio di Michelle Hunziker sui social:Oggi mi sono svegliata pensierosa… penso a tutti coloro che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ore, dopo la firma del nuovo decreto entrato in vigore il 26 ottobre 2020, sono state tantissime le persone che suihanno detto la loro. Dalla gente comune stanca di queste decisioni del Governo, a quella che invece spera che con queste restrizioni si possa in qualche modo arginare il contagio. E poi ci sono i lavoratori, ci sono tutte le persone che rischiano di veder collassare la propria attività. A queste persone si rivolge oggi, un altro personaggio del mondo dello spettacolo che in queste ore ha fatto sentire la sua voce. LE PAROLE DISUIEd ecco il messaggio disui:Oggi mi sono svegliata pensierosa… penso a tutti coloro che ...

