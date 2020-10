Maurizio Costanzo Show | Massimo Giletti fa la serenata alla sindaca Raggi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Domani sera il '' in seconda serata su Canale 5. Uno dei momenti più divertenti è stato quello che ha vistocantare accanto a Virginiasul palco 'Roma nun ...

Sciakkispirr : RT @Vibes_San: Maurizio Costanzo ha l’amante ed io non ho nemmeno la fidanzata. - Vibes_San : Maurizio Costanzo ha l’amante ed io non ho nemmeno la fidanzata. - releone1985 : NOTIZIA ANSA: Maurizio Costanzo trovato con l’amante Lui si giustifica “mi stava solo dando un bacio sul collo” ma nessuno gli crede - teresacapitanio : RT @ilfoglio_it: Virginia #Raggi al Maurizio Costanzo Show: 'Con un decreto dopo l'altro è difficile capire e organizzarsi. Ora il governo… - ilfoglio_it : Virginia #Raggi al Maurizio Costanzo Show: 'Con un decreto dopo l'altro è difficile capire e organizzarsi. Ora il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite della prima puntata della 39ma edizione del ‘Maurizio Costanzo Show’, in onda domani in seconda serata su Canale5. ''Abbiamo ricominciato a ...Domani sera il "Maurizio Costanzo Show" in seconda serata su Canale 5. Uno dei momenti più divertenti è stato quello che ha visto Massimo Giletti cantare accanto a Virginia Raggi sul palco "Roma nun ...