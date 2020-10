La piccola Mia Magnini ha compiuto un mese, lo scatto con Filippo e la Palmas: “Ti amiamo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La piccola Mia è ormai il fulcro dell'amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. I due hanno occhi solo per la loro bellissima creatura, che ieri ha compiuto un mese. Questo lo scatto postato dall'ex nuotatore per l'occasione:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGxZY-tB8zo/?hl=it" La piccola Mia Magnini ha compiuto un mese, lo scatto con Filippo e la Palmas: “Ti amiamo” Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 26 ottobre 2020) LaMia è ormai il fulcro dell'amore trae Giorgia. I due hanno occhi solo per la loro bellissima creatura, che ieri haun. Questo lopostato dall'ex nuotatore per l'occasione:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGxZY-tB8zo/?hl=it" LaMiahaun, locone la: “Ti amiamo” Golssip.

lucasofri : 'Comandante Diavolo Monaco Obbediente Giovane Staffetta Ribelle Combattente la mia Piccola Patria dietro la linea g… - sahsa177 : RT @vale8123110823: Quando ero piccola eri il mio “super eroe, ora l’uomo più importante della mia vita...TI AMO PAPÀ??… - zaynoscherriez : che orario di merda mi hanno messo.. MOH OH.. DICO ADDIO ALLA MIA PICCOLA VITA SOCIALE - chiarabartoli2 : @26julymovement A me sembra come quando da piccola non finivo il cibo e mia madre mi diceva pensa ai bambini che mu… - radiolisola : #NowPlaying: AFTERHOURS - Ballata Per La Mia Piccola Iena -

Ultime Notizie dalla rete : piccola Mia Francesco Facchinetti | lacrime per la piccola Mia | che commenti | FOTO Yeslife Minori, intervista al sindaco Reale: 'Aiutateci per aiutarvi. Ci vuole solidarietà'

Anche a Minori c'è una situazione in evoluzione. Grazie per l'attenzione che Positanonews riserva per questo momento delicato. Il mio è un messaggio di tranquillità: bisogna essere sereni , ha spiegat ...

Giorgia Palmas e Magnini festeggiano Mia: la foto su Instagram è tenerissima

Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un mese dalla nascita della figlia Mia: la foto su Instagram è tenerissima.

Anche a Minori c'è una situazione in evoluzione. Grazie per l'attenzione che Positanonews riserva per questo momento delicato. Il mio è un messaggio di tranquillità: bisogna essere sereni , ha spiegat ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un mese dalla nascita della figlia Mia: la foto su Instagram è tenerissima.