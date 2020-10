Juventus Barcellona probabili formazioni, Danilo in coppia con Demiral (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus Barcellona probabili formazioni – Si avvicina sempre più il big match di Champions League. Juventus-Barcellona, andrà in scena mercoledì 28 ottobre, sfida che avrebbe dovuto mettere di fronte Ronaldo e Messi ma il portoghese è ancora positivo al Covid e probabilmente salterà la gara. Match chiave di Champions per una Juventus che è ancora alla ricerca di certezze. Una grande prestazione contro Messi e compagni darebbe molta autostima alla squadra di Pirlo. Proprio Pirlo che deve tornare a vincere dopo il pareggio di ieri col Verona. Juventus Barcellona probabili formazioni, chi gioca Pirlo con il dubbio Ronaldo, ancora alle prese con la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Si avvicina sempre più il big match di Champions League., andrà in scena mercoledì 28 ottobre, sfida che avrebbe dovuto mettere di fronte Ronaldo e Messi ma il portoghese è ancora positivo al Covid e probabilmente salterà la gara. Match chiave di Champions per unache è ancora alla ricerca di certezze. Una grande prestazione contro Messi e compagni darebbe molta autostima alla squadra di Pirlo. Proprio Pirlo che deve tornare a vincere dopo il pareggio di ieri col Verona., chi gioca Pirlo con il dubbio Ronaldo, ancora alle prese con la ...

