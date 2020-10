Il Presidente Mattarella consegna a Mediaset il riconoscimento 'Airc-Credere nella ricerca' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Mediaset il premio ' Airc-Credere nella ricerca '. Il riconoscimento è frutto della segnalazione della 'Fondazione Airc per la ricerca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildella Repubblica Sergiohato ail premio ''. Ilè frutto della segnalazione della 'Fondazioneper la...

RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - Corriere : Il portavoce di Mattarella: «Sono positivo e sintomatico, no contatti con il presidente... - Agenzia_Ansa : Il portavoce di Mattarella positivo al #Covid. 'Nessun contatto con il presidente' #ANSA - SCapirai : RT @rtl1025: ?? 'Le altre patologie non sono finite in #lockdown. Troppi screening e cure sono rinviati per terapie che, come i tumori, non… - giusepp41422046 : Mattarella dice che non bisogna fare manifestazioni violente e ha ragione per carità ma presidente lo racconta lei… -