Il nuovo Dpcm in vigore da lunedì 26 ottobre 2020, PDF, - SCARICALO ORA (Di lunedì 26 ottobre 2020) IL DISCORSO DI CONTE DI DOMENICA 25 ottobre IL nuovo Dpcm, DA SCARICARE O STAMPARE, PUOI ANCHE STAMPARE SCARICA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'EDIZIONE NUMERO 265 DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALLEGATI AL ... Leggi su lagazzettadigitale (Di lunedì 26 ottobre 2020) IL DISCORSO DI CONTE DI DOMENICA 25IL, DA SCARICARE O STAMPARE, PUOI ANCHE STAMPARE SCARICA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'EDIZIONE NUMERO 265 DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALLEGATI AL ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - AnnaMariaS6 : RT @francescatotolo: Dopo il nuovo #Dpcm, il #Parlamento è stato blindato. Qualcuno ha timore del popolo italiano? Male non fare, paura non… - AZambo69 : RT @Silvestroninews: Nel nuovo #Dpcm secondo #Conte, #Raggi e #Zingaretti le feste si possono fare senza limitazioni di numeri e di orario… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Focolaio in un’altra casa di riposo a Noto, “35 persone contagiate”

"Governo riveda Dpcm" 16:38Covid, il dovere di informare scambiato per terrorismo 16:25Bar e ristoranti serrano le saracinesche alle 18 “Costretti a chiudere ma avere un futuro è un nostro diritto” 16 ...

Il nuovo Dpcm chiude (ancora) i luoghi di cultura, è mobilitazione. Assessori, Agimp e operatori scrivono ai Ministri

Il nuovo Dpcm firmato da Conte nella notte tra sabato e domenica, ancora una volta mette fine ad eventi e spettacoli, nonché manifestazioni, chiudendo fino al 24 novembre i teatri, gli Auditorium, ...

"Governo riveda Dpcm" 16:38Covid, il dovere di informare scambiato per terrorismo 16:25Bar e ristoranti serrano le saracinesche alle 18 “Costretti a chiudere ma avere un futuro è un nostro diritto” 16 ...Il nuovo Dpcm firmato da Conte nella notte tra sabato e domenica, ancora una volta mette fine ad eventi e spettacoli, nonché manifestazioni, chiudendo fino al 24 novembre i teatri, gli Auditorium, ...