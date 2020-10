Hellas Verona, la linea verde di Juric è entrata nella storia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hellas Verona (Getty Images)Un pareggio che può essere paragonato ad una vittoria quello dell’Hellas Verona ottenuto ieri sera all’Allianz Stadium contro i campioni d’Italia in carica della Juventus. Una prestazione più che convincente quella della squadra di Juric, soprattutto nella prima ora di gioco. Gli scaligeri hanno messo in seria difficoltà i bianconeri. Alla rete di Favilli ha risposto Kulusewski, un punto di assoluto prestigio per i gialloblu che sono saliti a quota 8 punti in classifica, piazzandosi all’ottavo posto. I veneti vogliono confermare l’ottimo campionato svolto la scorsa stagione e la rosa del tecnico croato, vedova di calciatori importanti del calibro di Kumbulla, Rrhamani, Amrabat e Pessina, non ha diminuito il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)(Getty Images)Un pareggio che può essere paragonato ad una vittoria quello dell’ottenuto ieri sera all’Allianz Stadium contro i campioni d’Italia in carica della Juventus. Una prestazione più che convincente quella della squadra di, soprattuttoprima ora di gioco. Gli scaligeri hanno messo in seria difficoltà i bianconeri. Alla rete di Favilli ha risposto Kulusewski, un punto di assoluto prestigio per i gialloblu che sono saliti a quota 8 punti in classifica, piazzandosi all’ottavo posto. I veneti vogliono confermare l’ottimo campionato svolto la scorsa stagione e la rosa del tecnico croato, vedova di calciatori importanti del calibro di Kumbulla, Rrhamani, Amrabat e Pessina, non ha diminuito il ...

juventusfc : ??? Eye on @HellasVeronaFC ??? Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari di domani ??… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuventusVerona 1-1: Kulusevski risponde a Favilli, muro scaligero nel finale ???? [@romeoagresti]… - infoitsport : Highlights Juventus-Hellas Verona 1-1: Video Gol 5ª Giornata di Serie A - HellasLive : #HellasVerona, 2 gol subiti in 5 giornate - Italia_Notizie : La Juventus stecca ancora, 1 a 1 in casa con l’Hellas Verona. Pirlo: “Il pareggio non mi preoccupa in chiave Barcel… -