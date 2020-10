Grande Fratello Vip 5: ecco quando Paolo Brosio entrerà nella casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ci siamo: Paolo Brosio varcherà molto presto la soglia della porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5. A riportare la notizia, infatti, ci ha pensato TVBlog.it: Brosio entrerà nella casa a partire da venerdì 30 ottobre. Il giornalista avrebbe dovuto fare il suo ingresso già a settembre. La sua entrata, però, è stata rimandata a causa del Covid-19. Paolo Brosio, infatti, poco prima dell’inizio del reality è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato in ospedale per circa 25 giorni. Adesso che il giornalista è di nuovo negativo, potrà finalmente fare il suo ingresso, come aveva annunciato già qualche tempo dalla camera ... Leggi su trendit (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ci siamo:varcherà molto presto la soglia della porta rossa delladelVip 5. A riportare la notizia, infatti, ci ha pensato TVBlog.it:entreràa partire da venerdì 30 ottobre. Il giornalista avrebbe dovuto fare il suo ingresso già a settembre. La sua entrata, però, è stata rimandata a causa del Covid-19., infatti, poco prima dell’inizio del reality è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato in ospedale per circa 25 giorni. Adesso che il giornalista è di nuovo negativo, potrà finalmente fare il suo ingresso, come aveva annunciato già qualche tempo dalla camera ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - kariuki74 : RT @EntropicBazaar: Dal manuale della reazione antipopolare: 1- il popolo in piazza non c'era; 2- se c'era era composto da mafiosi e fasc… - alssflower : I nuovi concorrenti del Grande Fratello: - Stefano Bettarini - Giulia Salemi - Selvaggia Roma - Paolo Brosio Ad ecc… -