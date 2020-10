Gerry Scotti positivo al covid | «

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche Gerry Scotti positivo al Coronavirus. Il popolare conduttore Mediaset, 64 anni, è in isolamento. A rivelare la notizia è stato lo stesso conduttore via social.

A lanciare la notizia era stato il - sempre informatissimo - sito Dagospia. Non è chiaro se il sito si riferisse proprio a Scotti, ma l'articolo spiegava inoltre: “Lo avrebbe presto in famiglia e non ...Gerry Scotti positivo al Coronavirus. Ne dà notizia lo stesso conduttore sul proprio account Instagram. "Volevo essere io a dirvelo" ha postato Scotti. "Sono a casa - ha aggiunto nella ...