Esplode la protesta nelle città | molotov e petardi a Napoli | Milano e Torino

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lunedì di proteste in Italia contro il Dpcm con le restrizioni per la seconda ondata di Coronavirus. Dissenso acon dimostrazioni in serata in piazza Castello dove ha sede il palazzo della Giunta Regionale e dove ci sono state tensioni con il lancio di fumogeni, bottiglie ee l'intervento delle forze dell'ordine. E un ragazzo, un fotografo, è rimasto ferito alla testa proprio da una bottiglia lanciata da alcuni manifestanti nel capoluogo piemontese. Asono stati almeno 5 i fermati, degli ultras,durante la. Massima allerta in tutte le piazze per il rischio di infiltrazioniproteste come avvenuto nei giorni precedenti. Attenzione altissima da parte del Viminale sulle manifestazioni, con il ministero dell'Interno che ha monitorato la situazione nel timore ...