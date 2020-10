DiaSorin acquista azioni proprie e conclude il programma

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – In relazione aldi acquisto diha reso noto di averto, tra il 19 e il 23 ottobre 2020, complessivamente 55.000al prezzo medio di 192,243760 euro, per un controvalore complessivo pari a 10.573.406,80 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea deglisti in data 24 Aprile 2019. A seguito degli acquisti comunicati e considerando legià in portafoglio, al 23 ottobre, l’azienda produttrice di apparati diagnostici detiene 1.308.112pari al 2,3381% del capitale sociale.ha inoltre comunicato che il 23 ...

zazoomblog : DiaSorin acquista altre azioni proprie - #DiaSorin #acquista #altre #azioni -

Ultime Notizie dalla rete : DiaSorin acquista

Teleborsa

Francoforte la peggiore per crollo Sap(-20%). Petrolio giu' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Apertura di settimana in netto calo per tutti i listini azionari europei a causa dell'impe ...Si rende noto che in data 23 ottobre 2020 si è positivamente concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 17 giugno 2020, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive ...