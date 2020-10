Crisi Barcellona, Bartomeu a un passo da dimissioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - L'avventura di Josep Maria Bartomeu alla guida del Barcellona sembra essere arrivata al capolinea. Il 57enne presidente del club catalano, dopo sette anni di guida pericolosa, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - L'avventura di Josep Mariaalla guida delsembra essere arrivata al capolinea. Il 57enne presidente del club catalano, dopo sette anni di guida pericolosa, ...

Il regno di Josep Maria Bartomeu al Barcellona – durato sette anni- è prossimo alla fine. Almeno, questo è quello che filtra dalle indiscrezioni rilasciate dal quotidiano catalano Sport, che riporta d ...

Inter, le eurorivali: Shakhtar fermato in casa. Il Real Madrid rialza la testa nel Clasico

Il Real Madrid vince El Clasico per 3-1 al Camp Nou ed esce dalla crisi. E dire che prima della sfida contro il Barcellona la panchina di Zinedine Zidane iniziava a traballare. Valverde, Ramos su ...

Il regno di Josep Maria Bartomeu al Barcellona – durato sette anni- è prossimo alla fine. Almeno, questo è quello che filtra dalle indiscrezioni rilasciate dal quotidiano catalano Sport, che riporta d ...