Costanza Caracciolo attaccata duramente su Instagram: "Facile parlare per te…"

Costanza Caracciolo criticata su Instagram: "Facile parlare con i tuoi soldi", che cosa succede? L'ex Velina duramente attaccata. Costanza Caracciolo attaccata su Instagram, alcuni follower la criticano per le parole scritte in merito alla situazione che sta coinvolgendo l'Italia, in queste ultime ore. Cosa succede? L'ex Velina ha voluto esprimere un pensiero riguardo le ultime …

Costanza Caracciolo attaccata su Instagram, alcuni follower la criticano per le parole scritte in merito alla situazione che sta coinvolgendo l’Italia, in queste ultime ore. Cosa succede? L’ex Velina ...

Costanza Caracciolo alla figlia nata in pieno lockdown: «Isabel, la nostra speranza»

La showgirl e moglie di Bobo Vieri commenta in un lungo post la nuova maternità: «Tu, Isabel, e tutti i bimbi nati “in quel periodo” siete stati per tutti noi simboli di luce e speranza. Oggi a 7 mesi ...

Costanza Caracciolo attaccata su Instagram, alcuni follower la criticano per le parole scritte in merito alla situazione che sta coinvolgendo l'Italia, in queste ultime ore. Cosa succede? L'ex Velina ...