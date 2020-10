Coronavirus, in Slovacchia test a tutta la popolazione sopra i 10 anni: “scovati” quasi 6mila positivi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tre weekend per testare la popolazione. La Slovacchia ha appena chiuso il primo fine settimana in cui ha iniziato a sottoporre a tampone tutti i suoi cittadini, dopo mesi in cui le autorità ne hanno condotto un numero relativamente basso rispetto ad altri Stati europei. Viene esaminato su base volontaria chi ha dai 10 ai 65 anni e sono stati acquisiti 13 milioni di test rapidi per una popolazione di 5,4 milioni di abitanti. I primi test PCR effettuati sabato e domenica nella regione di Orava e Bardejov (nord) hanno portato alla scoperta di 5.594 persone positive sulle 141mila che hanno effettuato il tampone. Le prime zone ad essere controllate sono i distretti lungo il confine con la Polonia, dove nelle ultime settimane è stato registrato un importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tre weekend perare la. Laha appena chiuso il primo fine settimana in cui ha iniziato a sottoporre a tampone tutti i suoi cittadini, dopo mesi in cui le autorità ne hanno condotto un numero relativamente basso rispetto ad altri Stati europei. Viene esaminato su base volontaria chi ha dai 10 ai 65e sono stati acquisiti 13 milioni dirapidi per unadi 5,4 milioni di abitanti. I primiPCR effettuati sabato e domenica nella regione di Orava e Bardejov (nord) hanno portato alla scoperta di 5.594 persone positive sulle 141mila che hanno effettuato il tampone. Le prime zone ad essere controllate sono i distretti lungo il confine con la Polonia, dove nelle ultime settimane è stato registrato un importante ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Slovacchia Coronavirus, in Slovacchia test a tutta la popolazione sopra i 10 anni: “scovati” quasi 6mila… Il Fatto Quotidiano Qualificazioni EHF EURO 2022: rinviata Bielorussia – Italia

L’Italia non giocherà la sua prima gara di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. Il prossimo 4 novembre gli azzurri sarebbero dovuti scendere in campo a Minsk, in casa della Biel ...

Pallamano, Bielorussia-Italia per Euro2022 rinviata

ROMA - Primo match di qualificazione agli EHF Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia rinviato per l'Italia. Il prossimo 4 novembre gli Azzurri avrebbero dovuto giocare a Minsk, in casa della Bielorussia, ...

