Como | invitano clienti a indossare la mascherina | picchiati i proprietari di un rifugio alpino

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Chiedono a dueentrati nella loro baita dila, come previsto dalla legge. La prima, una seconda e una terza volta. Ma l'insistenza della famiglia che gestisce il...

RivaGiampaolo : FIDAL COMO/LECCO si invitano Società Sportive, Dirigenti, Tecnici, Atleti e GGG ad un incontro on-line su piattafor… -

Ultime Notizie dalla rete : Como invitano

TGCOM

Chiedono a due clienti entrati nella loro baita di indossare la mascherina, come previsto dalla legge. La prima, una seconda e una terza volta. Ma l'insistenza della famiglia che gestisce il rifugio A ...Eccoci quasi pronti per godere finalmente delle manifestazioni culturali dell’anno che, in questa occasione, si riuniscono dal 23 ottobre al 1 novembre ...