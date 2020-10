Cinque milioni di italiani potrebbero essere entrati in contatto col virus (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Non i 525 mila contagiati ufficiali riportati ieri nell'ultimo bollettino quotidiano, ma dieci volte tanto, oltre 5 milioni di italiani (ovvero il 10% della popolazione) che sono entrati in contatto con il SARS-CoV-2. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista "Science of the Total Environment" e condotto dal professor Giuseppe Arbia del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia, Università Cattolica, campus di Roma, in collaborazione con la professoressa Francesca Bassi dell'Università di Padova e del dottor Piero Demetrio Falorsi dell'ISTAT. Secondo lo stesso studio, cambierebbe anche l'età mediana dei contagiati, la quale salirebbe a 46 anni contro la stima di 41 anni che emerge dal dato del Ministero della Salute ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Non i 525 mila contagiati ufficiali riportati ieri nell'ultimo bollettino quotidiano, ma dieci volte tanto, oltre 5di(ovvero il 10% della popolazione) che sonoincon il SARS-CoV-2. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista "Science of the Total Environment" e condotto dal professor Giuseppe Arbia del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia, Università Cattolica, campus di Roma, in collaborazione con la professoressa Francesca Bassi dell'Università di Padova e del dottor Piero Demetrio Falorsi dell'ISTAT. Secondo lo stesso studio, cambierebbe anche l'età mediana dei contagiati, la quale salirebbe a 46 anni contro la stima di 41 anni che emerge dal dato del Ministero della Salute ...

